Городская клиническая больница №2 в Омске возобновила работу хирургическиого отделения

Теперь в ГБ-2 будут принимать пациентов, нуждающихся в неотложной помощи по хирургическому профилю. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омском минздраве сообщили, что возобновили оказание неотложной помощи сразу несколько отделений хирургической направленности в городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2. Среди них отделения хирургии, урологии, гинекологии и травматологии для лечения профильных патологий.

- Главный задачей стационара всегда было оказание неотложной медицинской помощи пациентам. На сегодняшний день мы готовы принимать пациентов по всем доступным профилям и оказывать им качественную неотложную помощь. Мы обеспечены всеми нужными для лечения пациентов лекарствами и перевязочными материалами, - отметил главный врач больницы Олег Попов.

На ходе лечения коронавирусных пациентов открытие нескольких отделений никак не скажется. Как уточнили в пресс-службе минздрава, ковидный госпиталь на 180 мест размещен на базе терапевтического отделения. Оказание помощи пациентам оказывается в плановом режиме.