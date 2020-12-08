От коронавируса за прошедшие сутки в Омской области скончались 8 человек

Коронавирус продолжает сохранять активность на территории Омской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным омского минздрава за последние сутки в омской области зафиксировали 241 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализировали в стационары 48 пациентов, остальные остались долечиваться дома. Всего за период пандемии в Омской области зарегистрировали 24 516 случаев заболевания COVID-19.

Немного выросло количество выздоровевших. За сутки выписали 154 омича. Всего за период пандемии болезнь удалось победить 15 963 жителям региона.

Продолжают фиксировать и летальные случаи. За день в Омске и области скончались 8 человек. За весь период пандемии в Омске констатировали смерть 696 пациентов от коронавируса.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 176, Омский район – 12, Исилькульский район –9, Тевризский район – 5, Азовский, Большереченский, Горьковский, Марьяновский, Одесский, Саргатский, Тарский, Черлаксакий районы – 3, Калачинский, Москаленский, Оконешниковский, Шербакульский районы – 2, Кормиловский, Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Павлоградский, Таврический, Тюкалинский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.