Омские дорожники пообещали вывезти снег с дорог ночью

Чистят дороги от снега днем, а вывозить его будут ночью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В омск пришли долгожданные осадки. Для горожан свежий снег - лишний повод порадоваться, а вот дорожные службы начали работать в усиленном режиме, чтобы справиться с последствиями снегопада.

- Работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети проводятся согласно сформированным планам и в соответствии с погодными условиями. Во время выпадения осадков мы обрабатываем проезжую часть дорог, мостов и путепроводов противогололедными материалами: пескосоляной смесью и биохимическим реагентом. После прекращения снегопада по технологии проведем полное прометание дорог, сформируем снежные валы, в ночное время займемся вывозом снега с автомагистралей, - отметил начальник контрольно-диспетчерской службы бюджетного учреждения города Омска "Управления дорожного хозяйства и благоустройства" Анатолий Бакланов.

По данным мэрии сейчас на дорогах города работают 200 единиц спецтехники и 528 рабочих. А снегопад тем временем еще продолжается.