«Росводоканал Омск» использовал лазер при реконструкции коллекторе на Московке

На эти цели в инвестиционной программе предприятия предусмотрено 92 млн рублей.

Канализационный коллектор диаметром 800 мм транспортирует сточные воды всех потребителей Московки. Трасса коллектора расположена вдоль крупных автомагистралей, а также пересекает железнодорожные пути. До реконструкции коллектор часто переполнялся и заиливался, из-за чего требовал регулярной профилактики. Проведенные работы позволят эксплуатировать коллектор еще несколько десятилетий, а также сократят затраты на его дальнейшее обслуживание.

- Несмотря на сложности, связанные с пандемией, мы завершили запланированную реконструкцию проблемного трубопровода. Бо льшую часть коммуникаций обновили методом микротоннелирования, а несколько участков – уже практически традиционным для нас способом «труба в трубу, - рассказал Евгений Решетников, директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск».

Микротоннелирование – это бестраншейный метод строительства коллекторов в условиях стесненной городской застройки. Технология не требует раскопки траншей, сводя к минимуму воздействие на экологию и привычную жизнедеятельность города в процессе строительства. При микротоннелировании прокладка труб в грунте производится проходческим микрощитом. Его поступательные движения обеспечивает мощная домкратная станция, которая передаёт толкающее усилие к щиту через колонну железобетонных труб. Отличительная черта микротоннелирования - высокая точность проходки, которая обеспечиваемая специальным компьютерным комплексом управления на основе системы лазерного наведения щита.