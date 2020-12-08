Компания «ТГК-11» завершила капитальный ремонт турбины на ТЭЦ-5

Омская ТЭЦ-5 - самая мощная станция омской энергосистемы, обеспечивает теплом Центральный, Октябрьский и частично Ленинский и Кировский административные округа г. Омска. Установленная электрическая мощность — 735 МВт. Установленная тепловая мощность — 1763 Гкал/ч.

На станции установлены 5 турбоагрегатов. Отремонтированная турбина Т-175/210 эксплуатируется с 1982 года, имеет частоту вращения ротора 3000 оборотов в минуту и установленную тепловую мощность 270 Гкал/ч.

После завершения ремонта технические устройства, входящие в состав паротурбинной установки, прошли экспертизу промышленной безопасности и запущены в эксплуатацию.

Мероприятия, реализованные в рамках ремонтной программы АО «ТГК-11», направлены на обеспечение эффективности работы теплоэлектростанций и повышение надежности теплоснабжения в сезон низких температур.

- Ежегодно АО «ТГК-11» выполняет комплекс мероприятий по подготовке основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений теплоэлектростанций к работе в зимний период. Помимо плановых капитальных ремонтов, проведено профилактическое обслуживание и проверки всех устройств технологической и релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики. Сформированы необходимые запасы топлива, оборудования и материалов, проведена серьезная работа по аттестации персонала. Омские теплоэлектростанции готовы к бесперебойной работе в зимний период, - говорит генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский.