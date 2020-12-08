«Благодарю врагов»: Леонид Полежаев сделал заявление о своем коронавирусе

Леонид Полежаев поправился от коронавируса Фото: Instagram.com

В конце сентября пришла тревожная новость о здоровье экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева. Он заболел коронавирусом. 80-летнего политика тогда доставили в областную клиническую больницу. Но и тогда Леонид Полежаев не терял чувства юмора. В своем Instagram он передал большой "привет" омичам, написав сообщение в духе "не дождетесь".

И вот как выяснилось, политик только сейчас вылечился. Он смог победить коронавирус, о чем и сообщил в соцсетях.

- Коронавирус не располагает к философствованиям. Но в ожесточенной борьбе за свое завтра, листая страницы собственной судьбы, приходишь к пониманию, что нужно говорить спасибо не только друзьям, но и благодарить врагов, которые помогали тебе выстроить характер, закаленный в ежедневной схватке за свою жизнь и свое достоинство, – написал экс-губернатор Полежаев в своем Instagram.