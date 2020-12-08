Омским фермерам, лишившимся птицы из-за птичьего гриппа, выплатили 30 миллионов

Эпидемию птичьего гриппа в Омской области удалось победить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что эпидемия птичьего гриппа вспыхнула в Омской области в конце августа. Болезнь быстро распространилась по региону, ее фиксировали в 16 районах. Больше всего пострадала птицефабрика "Иртышская", на территорию которой тоже проник вирус. Из-за этого пришлось уничтожить все поголовье птицы на предприятии.

В минсельхозе подсчитали, что на выплаты фермерам потратили 29,6 миллионов рублей. Каждому из 464 пострадавших личных хозяйств положена компенсация в соответствии с количеством отчужденной птицы. Тарифы, по которым считали выплаты были установлены еще в начале эпидемии.

Сейчас по данным министерства очагов птичьего гриппа на территории Омской области не зафиксировано.