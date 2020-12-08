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Общество

Стало известно, где посадят деревья взамен вырубленных на стройплощадке нового кадетского корпуса

Место для них нашли также на Левом берегу
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Деревья скорее всего посадят вдоль основных магистралей Левобережья.

Деревья скорее всего посадят вдоль основных магистралей Левобережья.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне стало известно, что двум компаниям АО "Омскгоргаз" и АО "Омскводоканал" разрешили вырубить деревья, кустарники и поросль возле стройплощадки нового кадетского корпуса. Обе компании вынуждены сделать это, чтобы провести необходимые для здания коммуникации. Омичей заверили, что взамен спиленных деревьев высадят новые, вот только с местами пока не определились.

Сегодня стало известно, что места для их высадки мэрия подыскивает также на Левобережье.

- Данные зеленые насаждения должны быть высажены до 1 мая 2021 года. В настоящее время в администрации города рассматриваются потенциальные участки для высадки этих насаждений: вдоль основных транспортных магистралей, на улицах Мельничная, Дианова и других, - рассказали в департаменте городского хозяйства администрации Омска.