Стало известно, где посадят деревья взамен вырубленных на стройплощадке нового кадетского корпуса

Деревья скорее всего посадят вдоль основных магистралей Левобережья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне стало известно, что двум компаниям АО "Омскгоргаз" и АО "Омскводоканал" разрешили вырубить деревья, кустарники и поросль возле стройплощадки нового кадетского корпуса. Обе компании вынуждены сделать это, чтобы провести необходимые для здания коммуникации. Омичей заверили, что взамен спиленных деревьев высадят новые, вот только с местами пока не определились.

Сегодня стало известно, что места для их высадки мэрия подыскивает также на Левобережье.

- Данные зеленые насаждения должны быть высажены до 1 мая 2021 года. В настоящее время в администрации города рассматриваются потенциальные участки для высадки этих насаждений: вдоль основных транспортных магистралей, на улицах Мельничная, Дианова и других, - рассказали в департаменте городского хозяйства администрации Омска.