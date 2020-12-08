Омские торговые центры перед новым годом будут запускать ограниченное число покупателей

Закупиться к новогоднему столу и подумать о подарках лучше заранее Фото: Андрей АБРАМОВ

Омичей уже предупреждали об ужесточении контроля за соблюдением санитарных ограничений в предпраздничные и праздничные дни. Об этом вспоминали и на последнем заседании оперштаба. В торговых центрах будут внимательнее следить не только за наличием маски у каждого посетителя, но и за их количеством.

- Хотелось, чтобы горожане учитывали этот фактор, поэтому планировали выезды в ТК заранее, чтобы не стоять в очереди. Советую омичам не оставлять покупки на последний день, - отметил начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безопасности Омской области Юрий Чистяков. Также он отметил, что некоторые ТЦ оборудованы системами электронного пропуска, которые в автоматическом режиме следят, чтобы на территории магазина находилось определенное число покупателей и социальная дистанция соблюдалась.

Если наплыв покупателей будет слишком большим, людям придется подождать возможности зайти на улице. Об этом упомянул замначальника организационно-правового отдела департамента общественной безопасности омской мэрии Андрей Звонов.

- В сегодняшних погодных условиях это возможно, а вот при более низких температурах нас не поймут. Все это обсуждалось на встрече с бизнесом. Им предлагали информировать граждан о специфике своей работы на сайтах, - отметил он.

Уже сейчас в Омске усилили проверки в торговых центрах. Пока выявили не так много нарушений, всего 24 и большинство из них касались отсутствия масок у посетителей.