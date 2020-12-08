Замдиректора омской фирмы поймали на крупной взятке

Сейчас ведется расследование. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске замдиректора одной из фирм подозревают в получении крупной взятки за возможность проведения ремонтных работ.

Как рассказали в пресс-службе полиции, после получения взятки в собственном кабинете задержали замдиректора по экономике и финансам одной из коммерческих организаций Омска. 51-летний мужчина получил 600 тысяч от субподрядчика за возможность проведения ремонта на одном их теплоэлектропредприятй города. Это составило 10% от суммы контракта. В ходе обыска в кабинете подозреваемого следователи обнаружили еще более миллиона рублей и изъяли рабочий компьютер и черновые записи.

Омичу грозит ответственность за получение взятки по статье "Коммерческий подкуп". Уголовное дело уже завели в следственном комитете. Задержанного поместили под домашний арест.