Лекарства вне аптек лучше не покупать

В ведомство поступает немало обращений от граждан, которые ввязывались в сомнительные истории с покупкой препаратов в Интернете, по объявлениям и у частных лиц.

Люди переводят мошенникам немалые суммы денег за несуществующие препараты, биодобавки, выдаваемые за лекарства, а также за оказание посреднических услуг в приобретении «фейковых» пилюль. Зачастую граждане не могут самостоятельно распознать обман и приходят в себя, когда заканчиваются последние деньги. С проблемой ведется постоянная борьба, однако, как отмечают юристы, пока люди не перестанут доверять сомнительным обещаниям, мошенники не оставят попыток обогатиться.

Министерство здравоохранения региона поддерживает обеспокоенность коллег и настоятельно призывает омичей приобретать только сертифицированные препараты и только в аптеках, руководствуясь врачебными назначениями. В случае, если препарат безрецептурный, он также должен приобретаться в аптеке либо на официальных интернет-сервисах по продаже лекарств.

Также отметим, что в случаях, когда у человека подозрение на серьезное заболевание – злокачественную опухоль, патологию сердечно-сосудистой системы, неврологическое расстройство — промедление с обращением к врачу и самолечение может привести к смерти.