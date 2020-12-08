Во время пандемии омичи стали чаще скрывать свое трудоустройство

За незаконное получение пособия по безработице могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Минтруд подсчитал, что за время пандемии в более 500 омичей попались на незаконном получении пособий по безработице. Кто-то специально скрывает факт своего трудоустройства, а кто-то просто забывает сообщить в центры занятости об этом.

В пресс-службе министерства труда напомнили, что о факте трудоустройства необходимо обязательно сообщить в центр занятости по месту жительства, в противном случае гражданину может грозить административная ответственность по статье "Мелкое хищение" или даже уголовная по статье "Мошенничество при получении выплат". С начала пандемии в Омской области по этим статьям именно из-за незаконного получения пособия в поле зрения правоохранителей попали более 500 омичей.

В ведомстве уточняют, что занятыми считаются студенты очной формы обучения, а также граждане устроившиеся на работу удаленно, временно и по гражданско-правовому договору.