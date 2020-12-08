Омичам пришлось эвакуироваться из кафе из-за запаха гари

Из-за неприятного запаха омичам пришлось дождаться пожарных на улице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спокойный вечер в одном из кафе в Советском округе Омска прервался для посетителей неожиданно. Едкий запах гари быстро заполнил помещение. Открытого огня или дыма сотрудники не заметили, но самостоятельно найти источник запаха не смогли. Тогда сотрудники приняли решение вызвать охрану.

- По прибытии экипаж почувствовал запах горелой электропроводки. Во избежание появления возможных жертв было принято решение об эвакуации всех, кто находился в заведении. На место также вызвали пожарно-спасательное подразделение, - сообщили в пресс-службе «СТБ-Охрана».

Прибывшие на место пожарные установили, что причиной неприятного запаха действительно стало замыкание в электрическом щитке. его удалось быстро устранить и жизни и здоровью посетителей больше ничего не угрожало. Гости и персонал смогли продолжить вечер в кафе.