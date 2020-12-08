Дебошира из Омска выгнали из поезда за пьянство и маты

Буйного пассажира сняли с поезда полицейские. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бесславно закончилась поездка на поезде для 34-летнего омича. До конечного пункта он так и не доехал. А все из-за того, что в дороге сибиряк заскучал. Поднять себе настроение он решил проверенным русским способом - выпил спиртного.

Однако после этого омич стал вести себя крайне агрессивно. Он материл других пассажиров, а на просьбы проводников успокоиться реагировал агрессивно. В итоге железнодорожники вызвали полицию.

Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу, буйного пассажира из Омска в Ишиме встречали полицейские. Они и высадили его там с поезда. Приходить в себя сибиряк отправился в отделение полиции. До нужной точки маршрутка он так и не доехал.