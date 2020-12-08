В Омске из-за коммунальной аварии затопило улицу Серова

Крупная коммунальная авария произошла накануне недалеко от центра. На улице Серова прорвало трубу с холодной водой. В итоге она хлынула прямо на проезжую часть. Вместо дороги в этом районе образовалась своя Венеция. Водители машин старались объезжать это место. Вода скрывала колеса автомобилей примерно на треть.

Видео последствий коммунальной аварии появилось в социальных сетях. Как рассказали очевидцы, они вызвали коммунальщиков. Аварийная бригада приехала довольно быстро: через 10 минут рабочие уже были на месте. Они и устранили последствия порыва. Власти подробности этой аварии пока не комментировали.