В Омске будут судить бывшего директора турфирмы, обманувшую туристов на 8 миллионов

Жертвами недобросовестного туроператора стали почти 70 омичей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омская полиция завершила расследование дела бывшей директора и владелицы туристического агентства, обманувшей около 70 человек.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, преступной деятельностью 31-летняя омичка занималась, пока была директором, а позже и владельцем турфирмы, располагавшейся на улице Карла Марса и успевшей к моменту смены владельца зарекомендовать себя с положительной стороны. Люди доверяли агентству, поэтому поток клиентов был хорошим. Женщина убеждала омиче, что они покупают путевки, но ничего не заказывала и не бронировала. Так она обманула 69 горожан, некоторым продав довольно дорогие туры. Всего она получила более 8 миллионов рублей.

Также она не вернула около миллиона и своим знакомым, у которых занимала деньги якобы на развитие недавно приобретенного бизнеса. У одной из подруг предпринимательница заняла 93 тысячи, а у другой 752 тысячи рублей.

Сейчас женщине предъявлены обвинения по статье "Мошенничество". Дело с обвинительным заключением прокурора будет передано в суд для рассмотрения.