В омских скорых появятся экспресс-тесты на ковид

Скорые оснастят быстрыми тестами на ковид. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

В Омск с визитом прибыл полпред президента по Сибири Сергей Меняйло. Его цель - проверка системы здравоохранения региона к пандемии. Высокопоставленный чиновник вместе с губернатором посетил станцию скорой медицинской помощи. По итогам разговора, минздраву рекомендовано оснастить кареты службы 03 экспресс-тестами на ковид. Это существенно должно облегчить диагностику и улучшить маршрутизацию пациентов в больницы.

Оперативной работе бригад скорой медицинской помощи будет способствовать наличие у них экспресс-тестов на коронавирус, – говорится в официальном сообщении на портале полпредства.

Сейчас подобные быстрые тесты делают лишь в частных клиниках. В среднем же ожидание результата обычного теста составляет в средней двое суток.