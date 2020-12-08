Прокуратура: Лишь в половине случаев надзорные органы находят виновника выбросов в Омске

Омичи периодически жалуются на выбросы. Фото: Станислав МУХИН

В прокуратуре Омской области подвели итоги за 11 месяцев - как часто в городе загрязнялся воздух. И как оперативно работали надзорные органы. Ситуацию с выбросами в ведомстве назвали напряженной.

За неполный год выявлено 700 нарушений законодательства в сфере загрязнения атмосферного воздуха. 41 организация вообще вредила экологии, не имея на подобную деятельность никаких допусков и документов.

В целом прокуратура назвала ситуацию с выбросами в Омске напряженной. Есть у ведомства претензии и к органам, отвечающим за мониторинг и контроль нарушений. Виновников выбросов удалось установить в этом году лишь в половине случаев.

- Сетью наблюдений в Омске, а также Центром экологического мониторинга и оперативного реагирования Министерства природных ресурсов и экологии Омской области зафиксированы многочисленные факты превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. При этом только в половине случаев уполномоченными надзорными органами установлены лица, виновные в загрязнении атмосферного воздуха, - говорится в сообщении областной прокуратуры.

От минприроды ответа пока не последовало.