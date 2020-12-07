Про новшества в следующем году

Единая квитанция

В 2021 году жители Омской области, которые пользуются природным газом, получат квитанции в обновленном формате. Это будет единый платежный документ, где кроме строки платы за потребленный газ будет присутствовать графа платежей за обслуживание внутридомового газового оборудования. Нововведение коснется в первую очередь тех абонентов, у которых договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ТОиР ВДГО/ВКГО) заключен с АО «Омскоблгаз».

- Это делается для удобства наших абонентов, - поясняет заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Артем Немцев. - Не редкость ситуации, когда абоненты забывают оплатить работы по техобслуживанию внутридомового газового оборудования. Такие работы осуществляются специализированной организацией, как правило, один раз в год. Техник после проведения работ выписывает квитанцию, которую пользователь природного газа должен оплатить в указанный срок. Однако не все делают это, порой просто теряя квитанции, а долги растут. Между тем наличие задолженности по оплате за техобслуживание является основанием для расторжения такого договора, а отсутствие договора на техобслуживание может повлечь прекращение подачи ресурса абонентам, исходя их соображений безопасности использования газового оборудования. Единый платежный документ такую ситуацию исключит. Это очень удобно - ежемесячно владеть полной информацией, размещенной в одной квитанции, о состоянии взаиморасчетов, как с поставщиком газа, так и с обслуживающей газовое оборудование организацией.

Прием по записи

Из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции поставщик природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» с будущего года планомерно вводит еще одно нововведение - прием по предварительной записи, что уже реализовано для абонентов в Омске.

- Это делается для того, минимизировать количество людей на абонентских участках и не подвергать их здоровье ненужному риску, - пояснили газовики.

Записаться на прием можно любым из двух способов: либо по единому номеру телефона 8 (3812) 70-48-70 (добавочный 2) и далее, следуя указаниям меню, или на сайте поставщика газа в разделе «Предварительная запись посетителей». Компания призывает пользователей природного газа решать возникающие вопросы дистанционно и обращаться на территориальный участок только в тех случаях, когда без личного присутствия не обойтись.

Например, дистанционно можно передавать достоверные показания приборов учета газа. Делать это нужно до 20 числа текущего месяца, используя следующие способы: на сайте компании www.omskregiongaz.ru без регистрации через сервис «Передача показаний» или через «Личный кабинет»; по адресу электронной почты обслуживающего участка (указан в квитанциях и на сайте); по единому номеру телефона 70-48-70 (добавочный 1, круглосуточно) и с помощью СМС по номеру +7958-854-42-08, формат сообщения: ХХХХХХ[пробел]YYYY, где Х - номер лицевого счета, а Y - целая часть показаний счетчика. Соблюдайте правила передачи смс, иначе система может их не распознать. Платить за потребленный газ следует до 10 числа месяца, следующего за расчетным, на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Оплата газа» (без регистрации) или «Личный кабинет», а также через платежные интернет-сервисы («Все платежи», «Сбербанк онлайн» и другие), а также платежи принимаются во всех отделениях «Почты России», Сбербанка, «ОТП Банка», «Россельхозбанка».

Интеллектуальные счетчики

Однако не редкость случаи, когда абоненты забывают вовремя передать показания счетчика. Когда такая забывчивость становится системой, газовики обязаны проводить начисления в течение 3 месяцев, исходя из среднемесячного потребления, далее по нормативам. Чтобы такой неприятной ситуации избежать, поставщик природного газа рекомендует устанавливать интеллектуальные приборы учета. Особенность приборов заключается в том, что на них установлена специальная программа, с помощью которой умный счетчик самостоятельно отправляет в ООО «Газпром межрегионгаз Омск» показания в заданный период (раз в 10 дней, раз в месяц). Данные автоматически попадают в базу, поэтому у абонента нет необходимости передавать показания самостоятельно.

Перед наступлением Нового года газовики напоминают всем абонентам: погасите текущие долги за природный газ и войдите в 2021 год без задолженности.