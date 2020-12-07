Из-за четырех грамм наркотиков Омич пять лет скрывался в Крыму

Омич пять лет прятался от полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске в суде рассмотрят дело омича, пойманного с наркотиками 5 лет назад, но скрывшегося от полиции.

Прокуратура установила, что мужчину поймали еще 8 мая 2015 года. Тогда при нем нашли 4 грамма синтетических наркотиков и завели дел о незаконном хранении без цели сбыта. Но после возбуждения дела омич сбежал. Найти его удалось спустя 5 лет. Все это время он успешно скрывался на территории Крыма и Москвы.

Вину в совершении преступления 31-летний омич полностью признал. Его дело будут рассматривать в Советском районном суде Омска. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.