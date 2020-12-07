Чтобы построить новый кадетский корпус в Омске вырубят 550 деревьев

В Омске спилят больше 500 деревьев, чтобы построить кадетский корпус. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений разрешила снести 550 деревьев и почти 500 кустарников на площадке для строительства нового кадетского корпуса. Напомним, старое здание признали аварийным и решили реконструировать, а для обучения курсантов построить новое рядом с парком Победы на Левом берегу.

Заявки на снос зеленых насаждений подали две компании АО "Омскгоргаз" и АО "Омскводоканал". Они будут выполнять работы при обеспечении здания коммуникациями.

Для газовщиков одобрили снос 186 деревьев: 184 яблонь (125 и из которых являются сухостоями) и 2 тополей, а также 70 квадратных метров поросли. "Омскгоргаз" будет выносить газопровод из района застройки, для этого и нужно чистое место.

"Водоканал " же будет проводить водоснабжение, поэтому им разрешено вырубить 366 деревьев, 40 из которых являются аварийными, и 468 кустарников, а также 1200 квадратных метров поросли между улицами Суворова и 60 лет Победы.

Комиссия дала добро на вырубку при условии, что компании должны компенсировать вырубленные деревья в двойном объеме. Так получается, что "Горгаз" должен будет высадить 304 крупномера, а "Водоканал" вернет городу 1018 деревьев и 2340 кустарника. Места для высадки новых растений определят позже.