Омич пытался помочь соседу, но получил 9 ножевых ранений

Поножовщина произошла в одном из домов в дачном кооперативе.

Накануне в одном из дачных товариществ произошла драка, в ходе которой серьезно пострадал человек.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что инцидент произошел на минувших выходных. В одном из омских СНТ компания приятелей устроила вечеринку, вовремя которой между двумя из них вспыхнул конфликт. Хозяин дома отправился к соседу и попросил помочь разнять драчунов. Мужчина согласился, но сам стал невольным участником драки в ходе которой один из гостей схватил нож и нанес ему несколько ударов.

Первыми на место происшествия прибыли росгвардейцы. Они задержали нападавшего. Оказалось, он нанес потерпевшему не менее 9 ударов ножем. Позже его забрала полиция, а раненного увезли прибывшие медики.

В пресс-службе Росгвардии также уточнили, что задержанный 40-летний нападавший уже был судим за причинения тяжкого вреда здоровью.