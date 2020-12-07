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Полпред Сергей Меняйло проверит готовность омского здравоохранения к пандемии

Он уже встретился с губернатором Александром Бурковым
Источник:kp.ru
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Полпред осмотрел станцию скорой медицинской помощи.

Полпред осмотрел станцию скорой медицинской помощи.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочим визитом в Омске. Он проверяет готовность системы здравоохранения региона к пандемии. Полпред побывал вместе с губернатором Александром Бурковым в Территориальном центре медицины катастроф и на станции скорой медицинской помощи. Сергей Меняйло и Александр Бурков встретились с главврачами омских поликлиник.

Провел полпред и заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на территории Омской области. На заседании обсуждалась текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Омской области, рассматривались вопросы эффективности работы по противодействию пандемии коронавирусной инфекции.

По словам полпреда, Роспотребнадзор сегодня должен обязательно давать анализ текущей ситуации. Ведомству также необходимо выявить причины заболеваемости коронавирусом и предложить внятные меры по устранению этих причин. Сергей Меняйло распорядился создать график оборота коек для ковидных больных.

По словам Сергея Меняйло, Роспотребнадзор сегодня должен обязательно давать анализ текущей ситуации.

По словам Сергея Меняйло, Роспотребнадзор сегодня должен обязательно давать анализ текущей ситуации.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Одной из рекомендаций по итогам заседания оперштаба стало привлечение врачей возраста 65+ для консультирования амбулаторных больных, а также наращивание объёмов тестирования на коронавирус. На отдельном контроле власти держат обеспечение амбулаторных пациентов бесплатными лекарственными препаратами. Важность этого вопроса омский губернатора Александр Бурков подчеркивал неоднократно.

- Необходимо заблаговременно подготовиться к длительным новогодним каникулам – обеспечить резерв лекарственных средств для стационарных и амбулаторных больных, сказал полпред Сергей Меняйло. - С учётом роста интенсивности сезонных заболеваний вся система здравоохранения региона, в том числе на уровне муниципалитетов, должна быть готова к возможному ухудшению ситуации.