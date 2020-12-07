Полпред Сергей Меняйло проверит готовность омского здравоохранения к пандемии

Полпред осмотрел станцию скорой медицинской помощи. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочим визитом в Омске. Он проверяет готовность системы здравоохранения региона к пандемии. Полпред побывал вместе с губернатором Александром Бурковым в Территориальном центре медицины катастроф и на станции скорой медицинской помощи. Сергей Меняйло и Александр Бурков встретились с главврачами омских поликлиник.

Провел полпред и заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на территории Омской области. На заседании обсуждалась текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Омской области, рассматривались вопросы эффективности работы по противодействию пандемии коронавирусной инфекции.

По словам полпреда, Роспотребнадзор сегодня должен обязательно давать анализ текущей ситуации. Ведомству также необходимо выявить причины заболеваемости коронавирусом и предложить внятные меры по устранению этих причин. Сергей Меняйло распорядился создать график оборота коек для ковидных больных.

По словам Сергея Меняйло, Роспотребнадзор сегодня должен обязательно давать анализ текущей ситуации. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Одной из рекомендаций по итогам заседания оперштаба стало привлечение врачей возраста 65+ для консультирования амбулаторных больных, а также наращивание объёмов тестирования на коронавирус. На отдельном контроле власти держат обеспечение амбулаторных пациентов бесплатными лекарственными препаратами. Важность этого вопроса омский губернатора Александр Бурков подчеркивал неоднократно.

- Необходимо заблаговременно подготовиться к длительным новогодним каникулам – обеспечить резерв лекарственных средств для стационарных и амбулаторных больных, сказал полпред Сергей Меняйло. - С учётом роста интенсивности сезонных заболеваний вся система здравоохранения региона, в том числе на уровне муниципалитетов, должна быть готова к возможному ухудшению ситуации.