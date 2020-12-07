Омский преподаватель перевел онлайн-мошенникам 900 тысяч за два дня

Мошенники убедили мужчину набрать кредитов, чтобы закрыть несуществующий займ. Фото: Артем КИЛЬКИН

В полицию обратился преподаватель одного из Омских вузов, сообщив о факте мошенничества.

Мужчина рассказал, что получил звонок якобы от представителей службы безопасности банка. Ему сообщили, что на его имя взяли кредит в 250 тысяч рублей. Чтобы омич поверил в обман трубку передали "оперуполномоченному", который подтвердил слова мошенников, убедил преподавателя следовать инструкциям и даже взял устную подписку о неразглашении информации.

В пресс-службе полиции уточнили, что омич за два дня взял несколько займов и перевел на скрытые счета более 900 тысяч рублей, чтобы закрыть мнимый кредит. Ему не показалось странным то, что эта сумма значительно больше той, что указывалась изначально. Омич понял, что стал жертвой мошенников, только после визита в банк, где ему объяснили, что никто не пытался взять на его имя кредит.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".