Названы места в Омске, где чаще всего заражаются коронавирусом

Чаще всего омичи подхватывают ковид. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

Любопытную информацию озвучил на сегодняшнем заседании оперштаба Роспотребнадзор. Оно прошло с участием полпреда по Сибири Сергея Меняйло. Он приехал в регион с рабочим визитом на три дня. Высокопоставленный чиновник проверит готовность системы здравоохранения к пандемии.

Полпред считает, что Роспотребнадзор должен не только собирать статистику, но и анализировать ситуацию. А также дать ответ на главный вопрос, где жители заражаются коронавирусом чаще всего.

По данным Роспотребнадзора, омичи в основном заражаются в трех местах: в общественном транспорте, у себя на работа, а также в ресторанах и кафе. Именно поэтому время их работы сократили до полуночи, а корпоративы и банкеты на Новый год запретили.