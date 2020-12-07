В Омской области сельчанин на «Ладе» сбил подростка на велосипеде

Школьник попал в больницу после столкновения с автомобилем. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Утром в Госавтоинспекцию поступило сообщение о том, что в поселке Иртышский в Омской области водитель сбил школьника.

В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что инцидент произошел в 10:06 в поселке Иртышский. На улице Олимпийской 47-летний водитель на "Ладе Ларгус" сбил школьника, ехавшего на велосипеде по правому краю дороги.

11-летнего местного жителя доставили в больницу с места ДТП. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Окончательные обстоятельства произошедшего будут устанавливаться в ходе дальнейшей проверки.