Названа причина пожара на омском складе пластика, который тушили всю ночь

Возможно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Фото: ВКонтакте

В минувшую пятницу омичи стали свидетелями крупного пожара на Левобережье. Те, кто не видел сам пожар, точно заметили густой дым, поднимающийся высокой в небо. Горел крупный склад, на котором хранились пластиковые бутылки и упаковки.

Тушили пожар почти сутки, полностью ликвидировать его по информации МЧС удалось спустя 21 час. Также в ведомстве сообщили, что по предварительной версии пожар произошел из-за нарушения техники пожарной безопасности при проведении огневых работ. Склад был холодным, там не было никакого отопления и вместе с пластиком хранили еще и мороженное. Вероятно, в помещении могли использовать открытый огонь.