За сутки в Омской области скончались 8 человек от коронавируса

В Омской области продолжают фиксировать большое количество заразившихся коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Омский минздрав опубликовал последние данные по коронавирусу в регионе. За последние сутки в ведомстве зафиксировали 243 новых случая заражения, а всего в регионе с начала пандемии обнаружили 24 275 заразившихся людей.

Выписали из больницы по выздоровлению сегодня 115 пациентов. Всего с начала пандемии в Омской области победили коронавирус 15 809 человек.

К сожалению, не прекращают фиксировать и летальные случаи. За последние сутки от ковида скончалось 7 человек. Теперь общее число погибших в регионе составляет 688.

Доля свободных коек в коечном фонде для больных коронавирусом уменьшилась и составляет теперь 20,6%.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 141, Большереченский район – 49, Азовский район – 11, Нововаршавский район – 6, Кормиловский, Называевский районы – 4, Муромцевский, Оконешниковский, Омский, Тюкалинский районы – 3, Знаменский, Колосовский, Нижнеомский, Саргатский районы – 2, Крутинский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Одесский, Полтавский, Таврический, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.