Омичи продолжают организовывать стихийную торговлю на остановках

Нелегальным продавцам предложили перебраться с остановок на рынки. Фото: пресс-служба администрации Омска

С начала года на Левобережье в Омске поймали 73 нелегальных торговцев на остановках. Специалисты омской мэрии каждую неделю совершают рейды на территории возле Левобережного рынка, а также не остановках "Поворотная" и "Дмитриева", обходят и другие места стихийной торговли.

Как отмечают в администрации, несмотря на постоянные проверки, меньше таких мест не становится. А тем временем, покупка скоропортящихся продуктов с рук может обернуться проблемами со здоровьем. Ведь продукция не проходит санитарного и ветеринарного контроля.

- Для всех незаконных торговцев есть альтернатива. На территории рынков и торговых комплексов округа предусмотрено 260 торговых мест для производителей сельхозпродукции и граждан, занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством. Там организована работа консультационных пунктов и постов контроля с участием общественных организаций по защите прав потребителей, оформлены информационные стенды. В ежедневном режиме проводится разъяснительная работа по качеству реализуемой продукции, соблюдению ветеринарных, санитарных норм и правил, - рассказала начальник отдела экономики и потребительского рынка администрации Кировского округа Светлана Юдина.

В мэрии напоминают, что за несанкционированную торговлю гражданам может грозить штраф от 1000 до 2000 рублей, а при повторном нарушении от 3000 до 5000 тысяч.