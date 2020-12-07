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Ночью на трассе под Омском фура насмерть сбила пешехода

Пока его личность не известна
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Смертельная авария произошла на трассе недалеко от Омска.

Смертельная авария произошла на трассе недалеко от Омска.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП, произошедшем на трассе под Омском в 23:50. Сообщили, что большегруз сбил пешехода.

В пресс-службе полиции подтвердили, что сообщение об аварии поступило незадолго до полуночи. На автодороге Челябинск-Новосибирск недалеко от Омска водитель большегруза "ДАФ" совершил наезд на пешехода, двигавшегося по обочине в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Пока не удалось установить даже личность погибшего. Дело передали в полицию. Следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.