Под Омском сельчанин устроил магазин ритуальных услуг в жилом доме

В Омской области предприниматель обустроил ритуальное агентство на первом этаже жилого дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области в городе Калачинск жильцы одного из домов были вынуждены обращаться в прокуратуру с требованием закрыть магазин на первом этаже. А все потому, что в магазине торгуют гробами и погребальными венками.

Предприимчивый мужчина устроил на первом этаже жилого дома магазин ритуальных услуг. В ходе проверки прокуратура выяснила, что товары выставляются в демонстрационном зале, периодически прямо под окнами жильцов производится выгрузка товаров, а в помещении магазина предоставляются услуги, связанные с погребением.

- В силу требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать учреждения и магазины ритуальных услуг, - отмечают в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас акт прокурорского реагирования рассматривается.