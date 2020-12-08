В Омской области упразднили карантинные фитосанитарные зоны

Управлением Россельхознадзора по Омской области в соответствии с Федеральным законом «О карантине растений», приказом Минсельхоза РФ «Об утверждении порядка организации мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Российской Федерации» в 2020 году проводился мониторинг фитосанитарного состояния в зонах старых очагов по золотистой картофельной нематоде, с целью уточнения границ очагов и площадей карантинных фитосанитарных зон.

В 2009 – 2011 годах при выявлении первичных очагов карантинного вредного объекта - золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) приказами Управления в границах населенных пунктов Омской области установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 659,59 га:

- с. Трещеткино, Колосовского района,

- с. Строкино, Колосовского района,

- с. Неверовка, Таврического района,

- с. Красовка, Оконешниковского района.

Собственникам зараженных индивидуальных приусадебных участков были направлены планы мероприятий по борьбе с карантинным объектом, предусматривающие ежегодное проведение комплекса мероприятий по локализации и ликвидации очагов золотистой картофельной нематоды на зараженных участках.

В рамках мониторинга 2020 года Управлением проведен отбор почвенных образцов с земельных участков. Согласно заключениям карантинной экспертизы, проведенной ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора», в четырех населенных пунктах цисты золотистой картофельной нематоды не выявлены.

Принимая во внимание факт отсутствия обнаружений золотистой картофельной нематоды на земельных участках в зоне старых очагов (с.Трещеткино, с.Строкино, с. Неверовка, с. Красовка) в течение 3 лет подряд (2018-2020гг), приказами Управления упразднены 4 карантинные фитосанитарные зоны и отменен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 659,59 га.