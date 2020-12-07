Надо соблюдать закон!

В отношении этого предприятия во требованию областной прокуратуры в июле этого года была Управлением был проведена внеплановая проверка по факту нарушения земельного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения. Было установлена, что во время работ предприятие сняло и переместило плодородный слой почвы на земельном участке сельскохозназначения площадью 34 143 кв. м. в Борчанском сельском поселении Кормиловского района. Был составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание на устранение выявленных нарушений, а также назначен штраф 30 тысяч рублей. АО «ДРСУ №6» направил жалобу на это постановление в Кормиловский районный суд. Однако суд встал на сторону Управления Россельхознадзора по Омской области и оставлено жалобу без удовлетворения.