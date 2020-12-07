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Общество

Омский футболист подал в швейцарский суд на «Иртыш» иск на миллион рублей

Судебные разбирательства между клубом и футболистом ведутся уже давно, но прийти к соглашению пока не получилось
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омский спортсмен пытается получить от клуба крупную компенсацию за досрочно расторгнутый контракт.

Омский спортсмен пытается получить от клуба крупную компенсацию за досрочно расторгнутый контракт.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что на омский футбольный клуб "Иртыш" подали швейцарский суд, который находится в Лозанне и отвечает за рассмотрение спортивных дел.

Как рассказала и пресс-службе "Иртыша", конфликт начался с увольнения в августе этого года одного из футболистов команды, Владимира Лешонка. Он перестал соответствовать требованиям, предъявляемым игрокам.

- Рано или поздно, но это происходит! Все футболисты когда-то заканчивают играть в футбол, но не все с этим соглашаются. Владимир на период подготовки к сезону уже не соответствовал критериям, которые предъявлялись к команде в целом и игрокам в частности. Футболисту продлили трудовой договор, в первую очередь учитывая, что он наш, омский. ФНЛ – это совершенно другой уровень, в каждом матче, каждому игроку необходимо обороняться и атаковать. До сезона всем ребятам говорили, что будет жесточайшая конкуренция. Не все это поняли и справились с этим требованием. Здесь ничего личного, - отметил старший тренер команды Владимир Арайс.

25 августа футболист ознакомился с приказом об увольнении и получил расчет, но оказался с этим не согласен и обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза. Он требовал выплатить ему компенсацию за досрочно расторгнутый договор более миллиона и компенсировать затраты на адвоката, которые составили еще почти 100 тысяч. Но РФС встала на сторону клуба и обязала Лешонка выплатить 15 тысяч за рассмотрение дела. Такой исход не устроил бывшего игрока и он обратился с таким же иском в спортивный Арбитражный суд в городе Лозанна.

- Не считаю необходимым выносить сор из избы. Но в данной ситуации, когда пошла такая огласка этой истории, мы вынуждены будем обратиться за помощью к международной юридической компании, которая не однократно участвовала и выигрывала подобные процессы. Заключим с ними договор. Если Лешонок так желает, то пусть нас рассудят в Швейцарии. Владимир Олегович теперь уже воюет не только против нашего клуба, его учредителей и футболистов, с кем вместе выходил на футбольный газон, но и против решений, вынесенных РФС. Клуб, продлив контракт надеялся, что он станет помощником тренерскому штабу. Получилось обратное, не попадая в стартовый состав, Владимир стал плести интриги, разлагать коллектив, - прокомментировал ситуацию президент клуба Сергей Новиков.

Рассмотрение дела должно состояться в декабре.