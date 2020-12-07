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В Омске начнут работать новые автобусы на метане за 5 миллионов

Они появятся пока только на двух маршрутах
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Пока новых машин поступило немного, но они уже работают на маршрутах.

Пока новых машин поступило немного, но они уже работают на маршрутах.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые машины появились на двух автобусных маршрутах в Омске. Оценить их смогут пассажиры, которые пользуются автобусами №72 и 47. На каждом из них появилось по два новых ПАЗ Вектор Next.

Их на условиях лизинга приобрел частный перевозчик, обслуживающий маршруты. Это низкопольные автобусы, которые могут долго работать от одной заправки и имеют дополнительные функции.

- Машины низкопольные для инвалидов, механическая аппарель. Автобус может наклоняться к остановке. Угол наклона небольшой, - приводят слова перевозчика NGS55. - Сверху расположены по 4 баллона на 100 литров метана. Его хватает на два дня.

Стоимость одного такого автобуса составляет примерно 5 миллионов. Также стало известно, что изначально планировалась покупка большего числа машин, но из-за снизившегося в пандемию пассажиропотока их приобретение перевозчик перенес на будущий год.