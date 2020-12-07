Названы омские районы, где чаще всего болеют ВИЧ

Приведена статистика за 11 месяцев Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Важные цифры озвучил омский Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Там рассказали, где и как часто болеют ВИЧ в нашем регионе. Собраны данные за 11 месяцев этого года. Всего в Омской области выявлено 1154 случая данного заболевания. Как сообщается в официальных цифрах, в 72% ВИЧ передавался половым путем. Еще 26% - внутривенно, как правило, при употреблении наркотических веществ.

Показатель заболеваемости по Омской области равен 59,4 на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Большеуковском районе - 89,4. Он лидирует по заражаемости ВИЧ. В Омске чаще всего, как показывает статистика, заболевают в Ленинском округе. Там показатель на уровне 75 на 100 тыс. населения.

Всего же в Омской области, по данным омского Центра по профилактике и борьбе со СПИД, 21 787 человек с ВИЧ.