В Омск с проверкой прилетел высокопоставленный федеральный чиновник

Сергей Меняйло проведет трое суток. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Омск прилетел высокопоставленный федеральный чиновник. По информации "Комсомолки", речь идет о полномочном представителе президента по Сибири Сергея Меняйло. Программа работы чиновника неизвестна. Однако есть информация, что в Омске он проведет около трех дней.

Не исключено, что Меняйло приехал с проверкой, как ведется борьба с коронавирусом в регионе. После истории с нехваткой мест в омских больницах и скорыми у здания минздрава Омская область явно на карандаше у федеральных властей. Не может не тревожить и то, что наш регион в тройке по смертности в Сибири. Официального подтверждения приезда полпреда в Омск пока не было.