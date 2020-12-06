Появилось видео столкновение двух фур на трассе под Омском

Серьезная авария произошла на трассе под Омском. Фото: ВКонтакте

Напомним, накануне стало известно, что на трассе Омск-Тюмень лоб в лоб столкнулись две фуры. Водитель одной из них не пострадала, а водитель и пассажир из второго большегруза с места ДТП были доставлены в больницу.

Сегодня в соцсетях появилось видео из кабины одного из водителей, где видно, как произошло столкновение. На кадрах видно, что столкновение было не совсем лобовым. Водитель "MAN", как и предполагалось, выехал на встречку, а мужчине за рулем "DAFа" все же удалось вырулить в сторону, но полностью избежать аварии не вышло. Также стало известно, что госпитализированный водитель скончался в больнице, за жизнь его пассажира еще борются медики.