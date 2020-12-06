На дороге за миллиард в Омске произошло первое ДТП

Сразу три машины стали участниками ДТП. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи при обсуждении новой дороги на Левобережье, которая должна разгрузить улицу 70 лет Октября, часто упоминали о том, что скоро там могут начаться аварии. Водители уже не только пользуются официально закрытой для движения магистралью, но и даже выстраиваются в многокилометровые пробки.

Накануне в соцсетях омичи поделились снимками первой аварии, которая случилась на перекрестке улиц Перелета и Крупской. Сразу три машины стали участниками ДТП. Авария, судя по фото, была не серьезной, поэтому водители разошлись миром. Во всяком случае информации об этом столкновении в ГАИ не поступало.

Открыть движение по новой дороге по плану должны были в конце декабря, но была информация о том, что это произойдет на две недели раньше, в середине месяца. Пока на большинстве участков ездить запрещено, светофоры на дороге не работают.