В Омске разыскивают водителя, который сбил двух пешеходов и сбежал

Омич сбил двух пешеходов на переходе и сбежал. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня ночью в центре Омска произошло серьезное ДТП, виновник которого сбежал с места аварии.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, инцидент произошел около полуночи на пересечении улиц Карла Маркса и Маяковского. На регулируемом пешеходном переходе водитель отечественного автомобиля ВАЗ-21074 сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места аварии скрылся, а двум мужчинам понадобилась серьезная медицинская помощь.

Как уточнили в полиции, один из них сейчас находится в коме под присмотром врачей, а него диагностировали множественные переломы и другие травмы, а второй заработал перелом лучевой кости. Медики наложили гипс и отправили его долечиваться дома.

Сейчас сбежавшего водителя разыскивают следователи и просит всех, кто стал свидетелями происшествия, сообщить об этом в полицию.