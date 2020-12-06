Стало известно, какая погода ждет омичей на грядущей неделе

В Омск придут потепление и снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последнюю неделю погода не радовала омичей. Неделя была довольно морозной и почти бесснежной, также наблюдались безветрие, туман и опасная изморозь. Но уже в начале следующей недели по прогнозам синоптиков должно значительно потеплеть.

В Обь-Иртышском УГМС сообщают, что дневная температура в начале недели повысится до -8...-13 градусов, но ночью будет еще морозно, обещают до -23. Но уже во вторник днем может потеплеть до -5, а ночью до -13. Также синоптики обещают осадки, местами даже метель.

Более долгосрочные прогнозы обещают омичам теплую неделю с дневной температурой около -5 и постоянным снегопадом. Но тепло задержится в Омск недолго. Уже к концу недели снова начнет холодать.