В столкновении двух маршруток в Омске пострадал подросток

За выходные произошло уже дав ДТП с общественным транспортом.

Накануне днем в Омске произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта. Одному из пассажиров понадобилась помощь медиков.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что столкновение произошло вчера днем на улице проспект Мира, неподалеку от ОмГТУ. Прибывшие на место сотрудники установили, что 53-летний водитель "Форда", ехавший по маршруту №272, допустил столкновение с ГАЗелью под управлением 51-летнего омича, который двигался по маршруту №415.

Предварительно причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции. В салоне маршруток находилось всего 13 пассажиров. Из всех за помощью обратился только 14-летний подросток из 272 маршрутки. Окончательные причины аварии устанавливаются.