В Омской области коронавирусом заразились 243 человека за сутки

Коронавирус продолжает активно распространяться по районам Омской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Омский минздрав опубликовал последние данные по распространению коронавируса в Омской области. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 243 новых случая заражения. На амбулаторном лечении остались 154 человека, а 89 нуждались в госпитализации. Общее число заболевших в регионе составило 23 788 человек.

Выздоровление констатировали у 133 человек. Всего с начала пандемии количество вылечившихся от ковида в Омской области выросло до 15 574 человек.

К сожалению, продолжает расти и количество летальных исходов. С начала пандемии погибли уже 673 омича. За последние сутки новая инфекция унесла жизни 7 человек.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 204, Омский район – 10, Нововаршавский район – 5, Черлакский, Шербакульский районы – 4, Марьяновский районы – 3, Павлоградский, Таврический районы – 2, Азовский, Большереченский, Горьковский, Исилькульский, Колосовский, Крутинский, Любинский, Русско-Полянский, Саргатский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Значительно выросло и число освободившихся коек в стационарах. Теперь доля свободных мест в больницах для коронавирусных пациентов составляет 26,1% от коечного фонда.