Медведям из Большереченского зоопарка мешает уснуть бесснежная зима

В крупном зоопарке под Омском медведи пока не планируют засыпать.

В Большереченском зоопарке в Омской области многие животные готовятся к зиме. Кто-то меняет шубку, кто-то меняет шубку, кого-то переводят в теплые вольеры, а медведи по традиции должны впасть в спячку. Но гималайские мишки Кузя и Даша, похоже, завели новую традицию. Они снова не хотят засыпать.

Как рассказывают специалисты зоопарка в прошлую зиму из-за теплой погоды медведи тоже не хотели засыпать и отправились на боковую только к концу декабря. В этом году температура, вроде бы даже соответствует норме, но медведи не планируют ложиться спать. Предполагают, что им не хватает снега. Его действительно выпало очень мало, даже небольших сугробов еще не намело.

В зоопарке предполагают, что животные уснут, как и в прошлом году, к концу декабря. Пока Даша предпочитает полежать на свежей соломе, а Кузьма радуется небольшому свежевыпавшему снегу.