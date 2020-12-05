Омичи подумали, что омские рабочие косят траву зимой, но это были совсем другие работы

Рабочие косили траву и молодую поросль под первым снегом. Фото: ВКонтакте

Омичи стали свидетелями странной картины. На одном из газонов в районе Амура недалеко от магазина "Заря" рабочие косили траву. На газоне, засыпанном снегом, несколько мужчин в форме с легкими газонокосилками в руках скашивают молодую поросль. Автор видео удивляется, что такие работы решили проводить именно зимой. Этого не смогли объяснить и другие омичи в комментариях.

Свет на происходящее пролили в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что рабочие не косят траву, а выполняют другие работы. Также отметили, что их можно проводить в любое время года.

- На видео, представленном в социальных сетях, работниками "Управления дорожного хозяйства и благоустройства" производится вырезка молодой дикорастущей поросли тополей и кленов с помощью триммеров с насадками "фреза" и "ножи". Работы на перекрёстке улиц Багратиона и 4-й Челюскинцев проводятся для обеспечения треугольников видимости и безопасности движения автомобилистов и пешеходов. Порубочные остатки деревьев с места будут вывезены и переработаны. Необходимо отметить, что по регламенту данные виды работ могут выполняться на протяжении всего года независимо от сезона, - объяснили представители мэрии.