На трассе под омском лоб в лоб столкнулись две фуры

Водитель и пассажир одной из фур попали в больницу. Со вторым водителем все хорошо. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Накануне на печально известной трассе Омск-Тюмень произошла серьезная авария с двумя большегрузами.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что столкновение произошло около 15:00 на 543 километре. Предварительно известно, что водитель "МАНа" ехал по трассе в направлении Омска и неожиданно выехал на встречку. Двигавшийся в противоположном направлении водитель фуры марки "ДАФ" уйти от столкновения не успел. От удара кабины фур серьезно пострадали, осколками от стекл и частями обшивки усыпало длинный участок дороги.

Длинный участок трассы засыпало частями автомобилей. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

По данным госавтоинспекции водитель "МАНа" и его пассажир, личность которого сейчас устанавливают, попали в больницу. Водитель второго большегруза серьезно не пострадал. Окончательные причины произошедшего установят в ходе проверки.