На видео попало, как омские таксисты защищаются от коронавируса

Водитель омского такси ответственно подошел к соблюдению санитарных норм. Фото: Иван МАКЕЕВ

Одна из жительниц Омска решила воспользоваться услугами популярного агрегатора такси. Она заказала машину и совершенно не ожидала увидеть настолько подготовленный к перевозке пассажиров в пандемию коронавируса салон.

Омичка села на заднее сидение и увидела, что передняя часть авто практически полностью изолирована от пассажиров плотным материалом. На видео трудно понять, каким именно, а автор не уточнил. В защите есть только одно маленькое окошко между сидениями снизу, чтобы принимать наличную оплату.

В целом и сама пассажирка и комментаторы в соцсетях положительно отнеслись к такой инициативе водителя. Обычно из всех средств защиты водители такси прибегают только к маскам.