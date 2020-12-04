Стало известно, какие округа Омска пострадали от выбросов в ноябре

3 из 5 округов города страдали от выбросов в ноябре. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Обь-Иртышском УГМС подвели итоги по мониторингу загрязнений воздуха в Омске за ноябрь. Оказалось, что в нескольких округах уровень загрязнений был значительно выше, чем в других.

В Центральном округе нашли превышения по диоксиду азота, в Октябрьском - этилбензола, в Ленинском - хлороводорода, а вот в Советском и Кировском округах в целом фиксировали нормальную концентрацию содержания примесей в воздухе.

В целом по городу за прошедший месяц уровень загрязненности воздуха был повышенным. Также метеорологи отметили нестабильные погодные условия, сильный порывистый ветер и затяжные периоды безветрия ближе к концу месяца, которые способствовали накоплению вредных веществ в атмосфере.