В Омск приехали все 33 «Адмирала»

Скоро товые троллейбусы появятся на еще одном маршруте. Фото: ВКонтакте

Стало известно, что в Омск поступили два последних троллейбуса "Адмирал", о поставках которых договорились в этом году. Большая часть машин уже прибыла в город ранее и даже начала работу на маршруте №4, который стал магистральным. Транспорт на нем ходит с 6 утра до 11 вечера.

Сегодня в мэрии рассказали, что успешно получили последние троллейбусы и теперь готовят их к выходу на маршрут.

- Доставка новых троллейбусов прошла гладко, без происшествий. Приехали все машины, в настоящее время проводятся регламентные работы, техобслуживание, обкатка, в декабре планируем выпустить новые «Адмиралы» на маршрут №3, - рассказал директор МП "Электрический транспорт" Сергей Ткалун.