Медики не могли попасть к омичу из-за его друга с молотком

Во время ссоры с приятелем омич получил молотком по голове. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня ночью медики омской скорой помощи побоялись самостоятельно входить в квартиру, где находился нуждающийся в помощи гражданин. А все потому, что там же находился и тот, кто нанес мужчине повреждения. В руках у обидчика был молоток.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, на место выехал ближайший патруль и вместе с медиками прошел в квартиру. там действительно находились два омича, между которыми разгорелась ссора. В ходе конфликта один из приятелей ударил другого по голове молотком. Медики предварительно поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и подозрение на перелом ребер.

Второго 38-летнего омича доставили в полицию для дальнейших разбирательств. Ранее он не был судим и в поле зрения правоохранительных органов не привлекался.